Mersin'de babasını av tüfeğiyle öldüren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de babasını av tüfeğiyle öldüren zanlı gözaltına alındı

24.09.2022 11:50
Mersin'de babasını av tüfeğiyle öldüren zanlı gözaltına alındı

Mersin'in Toroslar ilçesinde babasını av tüfeğiyle öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde babasını av tüfeğiyle öldüren şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Arslanköy Mahallesi'nde yaşayan H.B, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak gece saatlerinde domuz avına çıktıkları babası Y.B'nin yerde hareketsiz yattığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, Y.B'nin silahla öldürüldüğünü belirlemesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Olay yerinde detaylı inceleme yaparak delil toplayan jandarma, ihbarda bulunan şüphelinin av tüfeğiyle babasını öldürdüğünü belirledi.

Gözaltına alınan H.B, tartıştığı babasına ateş açtığını itiraf etti.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de babasını av tüfeğiyle öldüren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de babasını av tüfeğiyle öldüren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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