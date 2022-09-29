Osmaniye Mahallesi'ndeki evinde henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaralanan Nur Efşan T. (25), 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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