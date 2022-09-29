Mersin'de bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti

29.09.2022 10:12
Mersin'de bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti

Mersin'in Toroslar ilçesinde bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Osmaniye Mahallesi'ndeki evinde henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaralanan Nur Efşan T. (25), 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının kocası H.T'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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