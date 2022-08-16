Oto yıkamacının kasasından 8 silah çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Oto yıkamacının kasasından 8 silah çıktı

16.08.2022 10:07
Oto yıkamacının kasasından 8 silah çıktı

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda 7 tabanca, 1 pompalı tüfek ile silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda 7 tabanca, 1 pompalı tüfek ile silahlara ait mermiler ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir oto yıkama dükkanında kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adresi bir süre izleyen ekipler, bilginin doğru olduğunu tespit etti. Daha sonra iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda kasa içerisinde saklı 7 tabanca, 59 mermi, 1 pompalı tüfek ile 4 fişek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan F.U., E.U., G.C. ve M.K. isimli şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - MERSİN

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım Maaşını biriktirip yeni aldığı motosiklet yaşamdan kopardı Maaşını biriktirip yeni aldığı motosiklet yaşamdan kopardı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oto yıkamacının kasasından 8 silah çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:05:10. #1.13#
SON DAKİKA: Oto yıkamacının kasasından 8 silah çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement