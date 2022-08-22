Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sadiye Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Oksal, 3 gün önce kaybolan keçisinin Fenerce mevkisindeki kayalıklarda mahsur kaldığını fark etti.

Kaynak: AA

Toroslar, İtfaiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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