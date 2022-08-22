Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

22.08.2022 15:20
Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Mersin'in Toroslar ilçesinde dağ yamacındaki kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde dağ yamacındaki kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sadiye Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Oksal, 3 gün önce kaybolan keçisinin Fenerce mevkisindeki kayalıklarda mahsur kaldığını fark etti.

Oksal'ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Halatla yamaca inen ekipler, sarp kayalıklardan kurtardığı keçiyi sahibine teslim etti.

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Kaynak: AA

Toroslar, İtfaiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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