Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü öldü

05.09.2022 21:58
Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü öldü

Mersin'in Toroslar ilçesinde devrilen su tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Toroslar ilçesinde devrilen su tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şemsettin Türkmen'in kullandığı 06 DD 7568 plakalı su tankeri, Gözne kara yolunda bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Türkmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Toroslar, Mersin, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü öldü - Son Dakika
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