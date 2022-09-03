Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

03.09.2022 15:38
Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Mersin'in Toroslar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ahmet Kütük'ün kullandığı 33 TL 115 plakalı traktör, Gözne Mahallesi Ayvagediği mevkisindeki rampada geri kayarak devrildi.

Kazada, sürücü traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, Kütük'ü bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kütük'ün cenazesi morga gönderildi.

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Kaynak: AA

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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