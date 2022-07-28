Traktör devrildi; sürücü öldü, eşi ağır yaralı - Son Dakika
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Traktör devrildi; sürücü öldü, eşi ağır yaralı

28.07.2022 13:44
Traktör devrildi; sürücü öldü, eşi ağır yaralı

MERSİN'in Toroslar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü İsmail Evli (78) hayatını kaybetti, eşi Ayşe Evli (72) ağır yaralandı.

MERSİN'in Toroslar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü İsmail Evli (78) hayatını kaybetti, eşi Ayşe Evli (72) ağır yaralandı.

Kaza, Kaşlı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Evli'nin kullandığı traktör, rampa çıktığı sırada yoldaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen traktörün altında kalan sürücü ile yanındaki eşi Ayşe Evli'ye, ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbarla bölgeye giden ekipler, çifti traktörden altından çıkarttı. Sağlık ekipleri, İsmail Evli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ayşe Evli ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, karısı yaralandı Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, karısı yaralandı Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Traktör devrildi; sürücü öldü, eşi ağır yaralı - Son Dakika
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