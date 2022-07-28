Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, karısı yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, karısı yaralandı

28.07.2022 14:33
Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, karısı yaralandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi, ağır yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi, ağır yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı.

İsmail Evli (78) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Kaşlı Mahallesi'nde istinat duvarına çarparak devrildi.

Sürücü ve eşi Ayşe Evli (72), traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, karı kocayı bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği, eşinin ağır yaralandığı belirlendi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
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Traktör devrildi; sürücü öldü, eşi ağır yaralı Traktör devrildi; sürücü öldü, eşi ağır yaralı Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, karısı yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, karısı yaralandı - Son Dakika
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