Mersin'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı

02.09.2022 09:52

Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Kurudere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri ekerek uyuşturucu satışı gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda, bölgeden kaçmaya çalışan 2 zanlı yakalandı.

Ormanlık alanda yapılan aramada, 5 kilo 823 gram esrar, bir tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Kaynak: AA

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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