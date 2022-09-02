Seçim gecesini ilk kez böyle anlattı: Bunları söyleseydim 1 milyon kişi CHP'yi yakardı

Tosuncuk "Onları idam edin" diye bağıran kişiye bakın nasıl yanıt verdi

Ormanlık alanda yapılan aramada, 5 kilo 823 gram esrar, bir tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.