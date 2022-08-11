Ağabeyini kaybettiği kazada bu kez tutuklama çıktı, 'Huzurla uyudum' dedi - Son Dakika
Üye Girişi

Ağabeyini kaybettiği kazada bu kez tutuklama çıktı, 'Huzurla uyudum' dedi

11.08.2022 11:45

MERSİN'in Toroslar ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki Halil Ata (34) ile Kemal Yılmaz'ın (30) ölümü ile ilgili 2 kez gözaltına alınıp, serbest bırakılan sürücü Ahmet Hakan Tıraş'ın (20) bu kez tutuklanması, acılı aileleri sevindirdi.

MERSİN'in Toroslar ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki Halil Ata (34) ile Kemal Yılmaz'ın (30) ölümü ile ilgili 2 kez gözaltına alınıp, serbest bırakılan sürücü Ahmet Hakan Tıraş'ın (20) bu kez tutuklanması, acılı aileleri sevindirdi. Kemal Yılmaz'ın kardeşi Fatma Yılmaz, "İçim bir nebze de olsa rahatladı. O kişi içeride ne kadar çok yatarsa ben de ailem de o kadar huzurlu uyuyacağız. Yakalandığı gün huzurla uyudum" dedi.

Kaza, 10 Temmuz'da Çopurlu mevkisinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkan Ahmet Hakan Tıraş'ın kullandığı hafif ticari araç ile Halil Ata yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada Halil Ata ile arkasında oturan arkadaşı Kemal Yılmaz yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yılmaz ile Ata, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Tıraş da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki ailenin itirazı ile yeniden gözaltına alınan Tıraş, yine serbest kaldı. İkinci itiraz sonrası Tıraş hakkında bu kez yakalama kararı çıkarıldı. 3'üncü kez gözaltına alınan Tıraş, çıkarıldığı hakimlikçe 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

Kemal Yılmaz'ın kardeşi Fatma Yılmaz, tutuklama kararı sonrası "İçim bir nebze de olsa rahatladı. O kişi içeride ne kadar çok yatarsa ben de ailem de o kadar huzurlu uyuyacağız. Yakalandığı gün huzurla uyudum. Adalet varmış, bunu da öğrenmiş oldum. Keşke ilk başta tutuklansaydı. İyi ki davamın arkasında olmuşum" diye konuştu.

Kemal Yılmaz'ın annesi Yasemin Yılmaz da sürücünün tutuklanması ile acılarının biraz dindiğini söyledi. Her gün oğlunun tişörtünü giydiğini belirten Yılmaz, "Oğlum 25 gündür toprak altında, nefessiz yatıyor. O da dört duvar arasında nefessiz kalsın. Yavrumun resmiyle yatıp kalkıyorum. Kokusunu unutmamak için oğlumun tişörtünü giyiyorum. Adalete güvenim sonsuz" dedi.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Kemal Yılmaz, Fatma Yılmaz, İçim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağabeyini kaybettiği kazada bu kez tutuklama çıktı, 'Huzurla uyudum' dedi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
17:18 Bursa'da boş arazide yakılan lastiklerden çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 17:34:26. #1.13#
SON DAKİKA: Ağabeyini kaybettiği kazada bu kez tutuklama çıktı, 'Huzurla uyudum' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement