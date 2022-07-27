Polis, dün Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde uyuşturucu taşındığı istihbaratı üzerine takibe aldığı motosikleti durdurmuştu. Motosikletin selesinin altında 2 pakette 2 kilogram eroin ele geçirmiş, sürücü H.A. ile onunla bağlantılı olduğu iddia edilen S.K. gözaltına alınmıştı. Operasyon anı polis kamerasına da yansımıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de motosiklette 2 kilogram eroin bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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