Mersin'de okul kantinleri denetlendi - Son Dakika
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Mersin'de okul kantinleri denetlendi

29.09.2022 16:18
Mersin'de okul kantinleri denetlendi

Mersin'in Toroslar ilçesinde zabıta ekiplerince okul kantinlerinde denetim yapıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde zabıta ekiplerince okul kantinlerinde denetim yapıldı.

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan okulların kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, satışı yasak ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kantinlerde bulunup bulunmadığını kontrol etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, denetimlerin yıl sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

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Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Toroslar, Zabıta, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de okul kantinleri denetlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de okul kantinleri denetlendi - Son Dakika
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