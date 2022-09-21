Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Tozkoparan , Çukurova ve Toroslar mahallerindeki bazı yollar asfaltlandı.

Kaynak: AA

Tozkoparan, Çukurova, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Toroslar'da yol bakım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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