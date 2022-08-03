Mersin'de orman yangını (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de orman yangını (1)

03.08.2022 17:23
Mersin'de orman yangını (1)

MERSİN'in Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki ormanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MERSİN'in Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki ormanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasında bulunan Topaşır mevkisindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarıyla sarp ve kayalık bölgeye 6 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi koşullarında alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.Bölgede, 24 Temmuz'da da yangın çıkmış, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınmıştı.


YORUMLAR
500
Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: DHA

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de orman yangını (1) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:03 Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor
16:45 Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
16:38 Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı
16:33 Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı
16:36 Elektrik çarpan adam denize düşerek hayatını kaybetti! Son sözlerini duyanlar kahroldu
16:34 CHP ve İYİ Parti, KPSS sorularının bir yayınevinin sorularıyla aynı olduğu iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
16:29 İETT otobüsü, minibüse çarptı! Dehşeti yaşayan yolcular yara almadan kurtuldu
16:07 Tatili biten gurbetçiler: Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmayın, bizim ülkemiz çok farklı
16:10 Şarkıcı Ajda Pekkan, 76 yaşında koronavirüse yakalandı
16:09 AK Parti'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran 'İstanbul'un kayıp 1000 günü' toplantısı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 17:23:44. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de orman yangını (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement