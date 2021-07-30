Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçelerinde çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika

Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisindeki makilik alanda da henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Toroslar ilçesi Soğucak Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mersin 'in Toroslar ve Tarsus ilçelerinde, ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

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