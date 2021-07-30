Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçelerinde çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika

Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçelerinde, ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.
Toroslar ilçesi Soğucak Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevrede duman yükseldiğini görenler, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Otoyoldaki yangın büyümeden söndürüldü
Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisindeki makilik alanda da henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevler otoyola ulaşmadan yangını kontrol altına aldı.
Yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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