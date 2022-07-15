Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, turizm sezonu dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin tatil bölgelerinde huzur içinde vakit geçirebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'in turizm merkezlerinde 'jandarma asayiş noktaları' oluşturuldu - Son Dakika

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