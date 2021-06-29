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Mersin'in üç önemli projenin imzaları atıldı - Son Dakika

Mersin'in üç önemli projenin imzaları atıldı

29.06.2021 16:06
Mersin'in üç önemli projenin imzaları atıldı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'de, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından 2021 Yılı Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Programı çerçevesinde kabul edilen 3 proje, Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun katılımıyla imzalandı.

MERSİN (İHA) – Mersin'de, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından 2021 Yılı Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Programı çerçevesinde kabul edilen 3 proje, Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun katılımıyla imzalandı. Toplam bütçeleri 9 milyon liranın üzerinde olan 3 projenin Mersin'e hayırlı olmasını dileyen Vali Su, "Bu projelerle ilimizde çok ciddi, güzel hizmetlere imza atacağız" dedi.

ÇKA tarafından kabul edilen Mersin Valiliğinin 'Uzuncaburç Arkeoköyü ve Rotaları' ve 'Doğu Dağlık Kilikya Bölgesinde Alternatif Turizm Konseptlerinin Geliştirilmesi Projesi' ile Silifke Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) 'Silifke OSB'de Daha Temiz Sanayi İçin Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Kurulması' projelerinin imza töreni düzenlendi. Valilik binasında gerçekleştirilen törene, Mersin Valisi Su, ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, Silifke OSB yetkilileri ve vali yardımcıları katıldı.

"3 projeyi imzalayacağız"

Vali Su, yaptığı konuşmada, Mersin'de 3 projenin imzalarının atılacağını söyledi. ÇKA'nın, hem özel sektör hem de kamuda yatırımcıların ve girişimcilerin projelerine destekler sunduğunu belirten Su, "Bu çerçevede bugün biz, Valiliğimizin iki projesi ve Silifke Organize Sanayi Bölgemizin bir projesiyle ilgili 2021 Yılı Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Programı çerçevesinde 3 projeyi imzalayacağız. Projelerimiz kabul edildi. İnşallah bu projelerle ilimizde çok ciddi, güzel hizmetlere imza atmış olacağız" diye konuştu.

"Silifke OSB'deki atıklar, çevreye zarar vermeden arıtılacak "

Projelerle ilgili bilgi veren Su, 'Silifke OSB'de Daha Temiz Sanayi İçin Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Kurulması' projesi ile önemli bir adım atacaklarını söyledi. Silifke OSB'de yer alan endüstriyel tesislerden kaynaklanan atık suların, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenen desarj standartlarına göre arıtılmasını sağlayacak Ortak Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi kurulacağını dile getiren Su, "Bu atıkların en uygun şekilde çevreye zarar vermeden arıtılması yönünde bir proje bu. Yaklaşık 3 milyon 500 liralık proje bütçesi var. Biz, bunun 2 milyon 145 bin lirasını ÇKA'dan hibe olarak veriyoruz; 1 milyon 356 bin lirasını da OSB'miz karşılayacak. Bu sayede daha temiz bir sanayi için Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisinin kurulmasını Silifke ilçemizde gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Silifke'de 25 bin 678 metrekarelik alan üzerinde konaklama tesisi kurulacak"

Diğer iki projenin turizmle ilgili altyapı programı olduğunu kaydeden Su, Doğu Dağlık Kilikya Bölgesinde Alternatif Turizm Konseptlerinin Geliştirilmesi Projesinin, Silifke'de turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik ciddi bir faaliyet yürüteceklerini vurguladı. Su, "Bu projeyi biz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP), Silifke Belediyesi ve Silifke Müze Müdürlüğümüzle ortak gerçekleştireceğiz. Proje kapsamında yaklaşık 25 bin 678 metrekarelik alan üzerinde dinlenme, eğlenme ve piknik amaçlı kullanım alanları, çadır ve karavanlı kamp alanları, trekking, spor ve aktivite alanları, duş ve soyunma kabinleri ile kültür turistleri başta olmak üzere her türlü turistin ihtiyacını karşılayacak bir konaklama tesisi kurulması ve tesisin tanıtımının yapılmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Projenin toplam bütçesinin yaklaşık 2 milyon 592 bin lira olduğu bilgisini veren Vali Su, ÇKA'nın yaklaşık 1 milyon 799 bin lirasını karşılayacağını, kalan kısmı da valilik olarak karşılayacaklarını ifade etti. Su, "İnanıyorum ki, bu projede Silifke ve civarındaki bölgemizde turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik çok ciddi bir imkan sağlanmış olacak" dedi.

"Uzuncaburç ören yerimiz gerçekten çok önemli"

Valiliğin diğer projesinin de yine turizme yönelik Uzuncaburç Arkeoköyü ve Rotaları projesi olduğunu belirten Su, şunları söyledi:

"Projemizin toplam bütçesi yaklaşık 3 milyon 153 bin lira. Bunun 1 milyon 999 bin lirasını Kalkınma Ajansından temin edeceğiz. Eş finansmanımız da 1 milyon 153 bin lira. Uzuncaburç ören yerimiz gerçekten çok önemli. Orada birçok tarihi mekan var. Bu projeyle de Uzuncaburç ören yerinin yaşayan açık hava müzesi/arkeoköy dönüşümüne yönelik fiziksel altyapısını iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, Uzuncaburç arkeoköyü tamamlayıcı bir turizm ürünü olarak kültür rotalarını ticarileştirmeyi hedefliyoruz."

"Üç proje de ilimize çok ciddi kazanımlar sağlayacak"

Üç projenin de Mersin'e ve ilin gelişimine hayırlı olmasını dileyen Su, emeği geçen herkese teşekkür etti. Su, "İlimizde ören yerleri ve tarihi alanlarla ilgili çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Tarsus'tan Anamur'a kadar olan güzergahta, Çamlıyayla, Gülnar ve Mut dahil hem tarihi ören yerlerimiz hem diğer tabiat varlıklarımızla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Restorasyonlarına yönelik çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmaları bir kitap haline getiriyoruz. İnanıyorum ki, turizmle ilgili olan bu iki proje de ilimize çok ciddi kazanımlar sağlayacak. Silifke OSB'ye yapacağımız arıtma tesisi de çok önemli. Bu proje de sanayimiz açısından oraya önemli bir değer kazandıracak" diye konuştu.

Vali Su'nun konuşmasının ardından 3 proje, ÇKA Genel Sekreteri Ülger, vali yardımcıları ve Silifke OSB yetkilileri tarafından imzalandı. - MERSİN

Mersin'in üç önemli projenin imzaları atıldı
Mersin'in üç önemli projenin imzaları atıldı
Mersin'in üç önemli projenin imzaları atıldı
Mersin'in üç önemli projenin imzaları atıldı
Mersin'in üç önemli projenin imzaları atıldı
Mersin'in üç önemli projenin imzaları atıldı
Mersin'in üç önemli projenin imzaları atıldı

Uzuncaburç, Mersin, Turizm, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'in üç önemli projenin imzaları atıldı - Son Dakika Ekonomi


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