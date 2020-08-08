Mersin'in yaylasında açılan tenis kursuna yoğun ilgi - Son Dakika

Mersin'in yaylasında açılan tenis kursuna yoğun ilgi

Mersin'in yaylasında açılan tenis kursuna yoğun ilgiMERSİN'in Erdemli ilçesinde yaz aylarının sıcağından kurtulmak için yaylalara giden vatandaşlar için açılan futbol ve tenis kursu, yoğun ilgi görüyor.

Mersin'in yaylasında açılan tenis kursuna yoğun ilgi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaz aylarının sıcağından kurtulmak için yaylalara giden vatandaşlar için açılan futbol ve tenis kursu, yoğun ilgi görüyor.

Yaz aylarında sıcak havadan kurtulmak isteyen ilçe sakinlerinin büyük bir bölümünün yaylaya göç etmesi ile birlikte zaman geçirmeleri ve spor yapmaları için belediye tarafından açılan spor kursları, büyük ilgiyle karşılandı. Haftanın 5 günü belirli saatlerde tenis kursuna katılanlar, hem spor yapıyor hem de hoş vakit geçirerek tatilin tadını çıkartıyor. İlçede Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan Avgadı Mahallesi'nde açılan kursu ziyaret eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Adem Kılıç gençlerle tenis oynayıp, sohbet etti. GENÇ KIZLAR TENİSE İLGİ GÖSTERİYOR

Her geçen gün gençlerin tenis sporuna olan ilgisinin arttığını belirten Başkan Tollu, 'Belediye olarak halkımızın her türlü ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için çaba gösteriyoruz. Bu yılda yaz aylarında yaylalara çıkan vatandaşlarımız için Avgadı Yaylası'nda bulunan spor komplekslerinde futbol ve tenis kursu açtık. Tenis kursu gençlerimizden büyük ilgi gördü. Özellikle genç kızlarımız boş zamanlarında buraya gelerek hem spor yapıyorlar, hem de güzel vakit geçirmenin tadını çıkartıyorlar. inşallah bu kurslarımız her yıl devam edecekö dedi.

Belediyenin açtığı tenis ve futbol kurslarına antrenör görevlendirerek gençlerin spor yapmasına katkı sağladıklarını söyleyen Gençlik Spor Müdürü Adem Kılıç ise, "Yaylalarda daha çok nüfus olduğu için kurslarımıza ilgi çok fazla oluyor. Avgadı yaylasına açılan Tenis kursumuzda 50 genç eğitim görüyor. Gençlerimizin tenise olan ilgisi her geçen yıl artıyor. Bütün gençlerimize, belediye başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ederimö diye konuştu. TENİSİ ÇOK SEVİYORUZ STRES ATIYORUZ

Avgadı Yaylası'nda tenis kursuna katılan 21 yaşındaki Ayşe Mine Nalpara, "Yaz ayında köyümüze açılan tenis kursuna katıldık ve tenisi çok sevdik. Tenis oynarken çok mutlu oluyorum ve stres atıyorum. Tenis oynamayı herkese tavsiye ederimö dedi.

Mersin'in yaylasında açılan tenis kursuna yoğun ilgi

Erdemli, Futbol, Mersin, Tenis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 10:51

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'in yaylasında açılan tenis kursuna yoğun ilgi - Son Dakika
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