Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

23.08.2022 11:02
Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 EFM 375 plakalı otomobil ile B.Y. idaresindeki 31 APH 41 plakalı otomobil, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürüklenen araçlar, kaldırıma çarparak durabildi.

İsmi belirlenemeyen araç sürücüsü kazanın ardından yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan aynı otomobildeki B.Y, E.Ş, C.A, B.A. ve Meryem Arpacı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Arpacı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Yenişehir, Tragger, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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