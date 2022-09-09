Öte yandan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş programı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve diğer ilgililer tarafından karşılan Aktaş, polisleri selamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Emniyet müdürü çiftin trafik kazasında ölen oğlunun cenazesi defnedildi - Son Dakika

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