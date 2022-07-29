Mersin'de kafenin kasasından para çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de kafenin kasasından para çalınması güvenlik kamerasında

29.07.2022 15:37
Mersin'de kafenin kasasından para çalınması güvenlik kamerasında

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kafenin kasasından para çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kafenin kasasından para çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Pozcu Mahallesi'nde bir kafenin çalışanı Nihat Çevik, iş yerinin kasasını kontrolünde paraların eksik olduğu fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çevik, bir kişinin kasadan para çaldığını belirledi.

Bir gün sonra iş yerine giden Çevik, bu kez de önceden hazırladığı limonata ile bal kavanozu ve kaşığının çalındığını fark etti. Çevik, durumu polise bildirerek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Nihat Çevik, AA muhabirine, iş yerlerine 2 gün üst üste hırsız girdiğini söyledi.

Hırsızlığın güvenlik kamerasına yansıdığını belirten Çevik, "İlk girdiği gün kasadan 1450 lira ve bozuk paraları götürdü. İkinci gün sabah hazırlık için geldiğimde limonatamın olmadığını fark ettim. 'Acaba dökülmüş mü?' diye düşündüm. Dolaba eğildim, balı çıkartmak istedim bal yoktu. Kavanozla birlikte hırsız alıp gitmiş. İlk gün bir, ikinci gün geldiğinde ise 2 kişilerdi. Bal kavanozunun içerisinde özel yaptırdığım bal kaşığı vardı, onu da götürdü. Şikayetçiyim, bal kaşığımı götürmeseydi." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Arsız hırsız ikinci gün para bulamayınca limonata içti, bal kavanozunu çaldı Arsız hırsız ikinci gün para bulamayınca limonata içti, bal kavanozunu çaldı Elini kolunu sallayarak geldi, kendi malıymış gibi alıp gitti Elini kolunu sallayarak geldi, kendi malıymış gibi alıp gitti
Kaynak: AA

Yenişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kafenin kasasından para çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:43 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın torpil iddiası mahkemeye taşındı! Suç duyurusunda bulunan Bakan Varank: Hesap verecek
20:07 Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına Osman Kavala tepkisi! "Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz"
19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
18:18 Şoför büyük bir faciayı önledi! Seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü güçlükle durduruldu
18:07 Bisiklet çaldığı iddia edilen 12 yaşındaki çocuğu yere yatırarak gözaltına almışlardı! Polisler şimdi de aileye dava açtı
18:02 İnce, kendisine yapılan "siyaseti bırak" eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın
17:55 İBB Başkanı İmamoğlu'na cuma namazına gittiği camide protesto düzenlendi! Polis kişiyi gözaltına aldı
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 21:29:41. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de kafenin kasasından para çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement