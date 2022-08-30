Mersin'de kazara kendini vurduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de kazara kendini vurduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti

30.08.2022 00:36
Mersin'de kazara kendini vurduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti

Mersin'in Yenişehir ilçesinde silahla kazara kendini vurduğu iddia edilen 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde silahla kazara kendini vurduğu iddia edilen 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Batıkent Mahallesi'ndeki apartmanın 9'uncu katındaki dairede 4 arkadaşıyla vakit geçiren S.Ş.A, ruhsatsız olduğu belirtilen tabancayla uğraştığı sırada silah kazara ateş aldı.

Başından ağır yaralanan S.Ş.A'nın arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden gencin 4 arkadaşı, ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yenişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kazara kendini vurduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de kazara kendini vurduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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