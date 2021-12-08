Mersin'in yüksek bölgelerine mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Mersin'in yüksek bölgelerine mevsimin ilk karı yağdı

Kar yağdığını duyan vatandaşlar bölgeye gelerek kartopu oynadı, kardan adam yaparak beyaz güzelliğin tadını çıkardı

MERSİN - Mersin'in yüksek rakımlı bölgelerine lapa lapa kar yağdı, bin 500 rakım üzeri beyaza büründü. Kar yağdığını duyanlar ise bölgeye giderek keyfini çıkardı.

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kar ve sağanak yağış Mersin'de de ektili oldu. Şehir merkezi ve ilçelerde kuvvetli sağanak yağış etkili olurken, bin 500 rakım üstündeki bölgeler de ise mevsimin ilk karı lapa lapa yağdı. Erdemli ilçesi başta olmak üzere çevreden bir çok kişi kar yağışının yoğun olduğu Toros Köyü Gezeren mevkiine giderek keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar hem kar topu oynadı hem de küçükte olsa ilk kardan adamlarını yaptı.

Erdemli ilçesine bağlı Elvanlı Köyü'nden kar yağışlı bölgeye gelen vatandaşlardan Yahya Hayta, "Kar gezisine geldik arkadaşlarla. Kuraklık içinde kar çok iyi bugünde çok güzel yağmış. Bu ilk kar biz tarımla uğraşıyoruz, kuraklık içinde çok iyi. İnşallah böyle devam eder kuraklık sorunu da ortadan kalkar" dedi.

Kar yağışını duyunca gezmeye geldiklerini belirten Hüseyin Danacı'da, ilk kar yağışını görmenin kendilerine nasip olduğunu söyledi.

Kar altında arkadaşlarıyla piknik yapmaya geldiğini ifade eden Faruk Danacı ise kar yağmasını aylardır beklediklerini da dile getirdi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle kara yolları ekiplerinin de her ihtimale karşı kış mevsimi dolayısı ile kapatılan Mersin-Erdemli- Karaman Ayrancı yolunu kontrole çıktığı bildirildi.