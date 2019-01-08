Mersin'in Yüksek Kesimdeki İlçelerinde Kar
1 saat önce
Mersin'in Gülnar ve Çamlıyayla ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Mersin
'in Gülnar
ve Çamlıyayla
ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime bir gün ara verilmesine karar verilen Gülnar'da, kar yağışı etkisini sürdürdü.
İlçeyi Aydıncık
, Mut
, Silifke
ilçeleri ile Karaman
'a bağlayan yollarda Mersin Büyükşehir Belediye ekiplerince kar temizleme çalışmaları yapılıyor.
Ekipler, zincir ve kar lastiği olmayan sürücülere geri dönmeleri uyarısında da bulundu.
Çamlıyayla ilçesinde de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle trafikte ve günlük hayatta aksamalar meydana geldi.
Belediye ekipleri iş makineleri aracılığıyla kar küreme çalışması yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:56 Kaynak: AA
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