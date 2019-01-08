Son Dakika Haberleri: Mersin'in Yüksek Kesimdeki İlçelerinde Kar

Mersin'in Yüksek Kesimdeki İlçelerinde Kar

1 saat önce

Mersin'in Gülnar ve Çamlıyayla ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Mersin'in Yüksek Kesimdeki İlçelerinde Kar, System.String[]
Mersin'in Gülnar ve Çamlıyayla ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime bir gün ara verilmesine karar verilen Gülnar'da, kar yağışı etkisini sürdürdü.

İlçeyi Aydıncık, Mut, Silifke ilçeleri ile Karaman'a bağlayan yollarda Mersin Büyükşehir Belediye ekiplerince kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Ekipler, zincir ve kar lastiği olmayan sürücülere geri dönmeleri uyarısında da bulundu.

Çamlıyayla ilçesinde de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle trafikte ve günlük hayatta aksamalar meydana geldi.

Belediye ekipleri iş makineleri aracılığıyla kar küreme çalışması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:56 Kaynak: AA

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