Mersin'in yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika
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Mersin'in yüksek kesimleri beyaza büründü

6 saat önce

Mersin'in yüksek kesimlerindeki yaylalar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Mersin'in yüksek kesimlerindeki yaylalar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Erdemli ilçesinin 1800 rakımındaki Toros Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde başlayan ve etkisini gittikçe arttıran kar, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu yaylada vatandaşlar, çökme riskine karşı ev ve iş yerlerinin çatılarını küreklerle beyaz örtüden arındırdı.

Esnaf Bahattin Öngel, gazetecilere yaptığı açıklamada, aniden bastıran yağışın ardından eşiyle yolları açmaya çalıştıklarını belirterek, "Mahallemizde kar kalınlığı 1,5 metreyi bulunca kendi imkanlarımızla temizlemeye başladık. Yollar kapandı, evimize gidemiyoruz." diye konuştu.

Bölgede kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Mersin'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Erdemli, Mersin, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:22 Kaynak: AA
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