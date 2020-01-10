Mersin'in yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika

Mersin'in yüksek kesimlerindeki yaylalar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Erdemli ilçesinin 1800 rakımındaki Toros Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde başlayan ve etkisini gittikçe arttıran kar, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu yaylada vatandaşlar, çökme riskine karşı ev ve iş yerlerinin çatılarını küreklerle beyaz örtüden arındırdı.

Esnaf Bahattin Öngel, gazetecilere yaptığı açıklamada, aniden bastıran yağışın ardından eşiyle yolları açmaya çalıştıklarını belirterek, "Mahallemizde kar kalınlığı 1,5 metreyi bulunca kendi imkanlarımızla temizlemeye başladık. Yollar kapandı, evimize gidemiyoruz." diye konuştu.

Bölgede kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.