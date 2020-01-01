Mersin'in yüksek kesimleri yeni yıla karla girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'in yüksek kesimleri yeni yıla karla girdi - Son Dakika

Mersin'in yüksek kesimleri yeni yıla karla girdi

6 saat önce

Mersin'in yüksek kesimleri yılın son günlerinde yoğun kar yağışının etkisi altında kaldı.

Mersin'in yüksek kesimleri yeni yıla karla girdi, System.String[]

Mersin'in yüksek kesimleri yılın son günlerinde yoğun kar yağışının etkisi altında kaldı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesine bağlı Yavca Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapandı. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarla açıldı.


Ekiplerin yol açma çalışmasında yanında bulunan Yavca Mahallesi eski muhtarı Ali Türkay, geç saatlerde yılbaşına girerken yollarını açan belediye çalışanlarına teşekkür ederek, "Gecenin bu saatinde, yılbaşında Toroslar Yavca Mahallesi'nde kar açma çalışması yapılıyor. Başka şansımız yoktu. Belediye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:33 Kaynak: İHA
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