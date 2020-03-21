Mersin'in yüksek kesimlerinde ağaçlar 'Buz sarkıtları' ile kaplandı - Son Dakika
Son Dakika Genel Mersin'in yüksek kesimlerinde ağaçlar 'Buz sarkıtları' ile kaplandı - Son Dakika

Mersin'in yüksek kesimlerinde ağaçlar 'Buz sarkıtları' ile kaplandı

6 saat önce

Mersin'in yüksek kesimlerinde ağaçlar 'Buz sarkıtları' ile kaplandı Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde oluşan buzul manzarası ilginç görüntüler oluşturdu Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlar üzerinde donan suların oluşturduğu buz manzarası görüntülendi.

Mersin'in yüksek kesimlerinde ağaçlar 'Buz sarkıtları' ile kaplandı

Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde oluşan buzul manzarası ilginç görüntüler oluşturdu

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlar üzerinde donan suların oluşturduğu buz manzarası görüntülendi. Sibirya'yı andıran görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İlçeye bağlı Sarıaydın Mahallesinden geçen Mustafa Yokuş, yol kenarında adeta Sibirya'yı andıran buzul manzarasını fark etti. Buzullar içinde dolaşan Yokuş, manzaraya hayran kalıp çevreyi cep telefonuyla kaydetti. İlçenin yüksek kesimlerinde önceki gün etkili olan yağmur sonrası şiddetli zirai don yaşandı. Elma ağaçları üzerinde borulardan sıçrayan sular aniden dondu. Ortaya ise seyrine doyulmaz buzul manzaraları çıktı.

Buzul manzarasını telefonuyla görüntüleyen Yokuş, "Tesadüfen gördüğümüz manzaradan video çekelim dedik. Mart ayı sonuna gelinmesine rağmen bir buzul manzarası ile karşılaştık. Bugün hava güneşli, çiçekler açmış ama bir tarafta da buzul manzarası var" dedi.

Mustafa Besili ise, "Mart sonuna doğru olmasına rağmen her yeri buz tutmuş, çok güzel bir manzara olmuş. Bir tarafta çiçekler açıyor, bir tarafta buz tutuyor" diye konuştu.

Mersin'in yüksek kesimlerinde ağaçlar 'Buz sarkıtları' ile kaplandı

Sibirya, Silifke, Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:54 Kaynak: İHA

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