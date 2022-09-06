Mersin'in yüksek kesimlerinde dolu yağışı - Son Dakika
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Mersin'in yüksek kesimlerinde dolu yağışı

06.09.2022 16:10

Mersin'in yüksek kesimlerinde dolu yağışı Mersin'in yüksek kesimlerindeki yaylalarda yağmurla birlikte yer yer dolu yağışı etkili oldu.

Mersin'in yüksek kesimlerinde dolu yağışı

MERSİN - Mersin'in yüksek kesimlerindeki yaylalarda yağmurla birlikte yer yer dolu yağışı etkili oldu.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinden itibaren Erdemli ilçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Aydınlar, Sarıkaya, Çerçili Mahallelerini de içine alan Avgadı Yaylası civarında sağanak yağmur etkili oldu. Bir süre sonra da yağmur yerini kısa süreli dolu yağışına bıraktı. Aralıklarla yaklaşık 10 dakika kadar etkili olan doludan kısmen açıkta yetiştirilen biber, fasulye, domates gibi sebzelerle elma başta olmak üzere meyve ağaçlarının zarar gördüğü bildirildi.

Dolunun ardından sağanak yağışın devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Sarıkaya, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'in yüksek kesimlerinde dolu yağışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'in yüksek kesimlerinde dolu yağışı - Son Dakika
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