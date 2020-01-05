Mersin'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı - Son Dakika

Mersin'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye ulaştı.

Mersin'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye ulaştı. Belediyeye ait ekipler 6 mahallede karla mücadele çalışması yürütüyor. Özellikle yaylalarda hayvancılıkla uğraşan Yörüklerin yollarının açık tutulması için ekipler 24 saat hazır bekletiliyor.


Erdemli Belediyesi ekipleri yer yer kar kalınlığının 1 ila 1,5 metreyi bulduğu ilçeye bağlı Elbeyli, Güneyli, Yağda, Büyük Sorgun, Harfilli ve Toros mahallelerinde karla mücadele çalışması yürütüyor. Hazır bekletilen ekiplerin anında müdahalesiyle yollar açık tutuluyor. İlçeye bağlı Toros Mahallesi'nde birkaç gündür devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle mahalle çarşısındaki iş yerleri adeta karlar altında kaldı. İhbar üzerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu çarşı merkezini kardan temizledi.


Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde ana yollar ile meskun mahal yollarında karla mücadele ekiplerinin hazır bekletildiği bildirildi. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "İlçemizin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde yaşayan, hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Yörüklerimizin yollarının açık olması için büyük çaba sarf ediyoruz. Ekiplerimiz gelen ihbarlara anında müdahale ediyor" dedi.


Yüksek kesimlerde kar yağışının bir gün aradan sonra 2 gün daha süreceği tahmin ediliyor. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Elbeyli, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:25 Kaynak: İHA
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