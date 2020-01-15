Mersin'in yüksek kesimlerinde kar mücadelesi - Son Dakika
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Mersin'in yüksek kesimlerinde kar mücadelesi

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.


Erdemli Belediyesi tarafından ilçenin bin 200 rakımın üzerindeki mahallelerde gerçekleştirilen karla mücadele çalışmaları ara sokak ve besicilere giden yollarda sürüyor.


Aşırı yağmur ve kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde yaşanan ulaşım sorunu, belediyenin yoğun çalışmaları sonucu büyük oranda hafifletilirken, ana yollar ulaşıma açıldı.


Son bir haftada ekipler tarafından ilçeye bağlı Toros, Sorgun, Güzeloluk, Güneyli, Harfilli, Yağda, Albeyli, Elbeyli, Kızılen, Sarıkaya, Aydınlar, Çerçili, Evdilek, Kuşluca ve Küstülü mahallelerinden oluşan 15 noktada kar temizleme çalışması yürütüldü. Eski köy meydanları ve çarşılarda kar temizliği yapıldı.


Belediye fen işleri müdürlüğü ekiplerince sürdürülen ve tüm iş makineleri ile personelin seferber edildiği kar temizleme çalışmaları, köyden mahalleye dönüşen bölgelerde yoğun bir şekilde devam ediyor.


Ana yolların açılmasıyla ulaşım büyük oranda rahatlatılırken, ara yol ve yerleşim alanlarına uzak bölgelerde bulunan hayvan besi ahırlarına ulaşım sağlayan yolların kardan temizleme çalışmaları başlatıldı.


Yapılan çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, şunları dile getirdi:


"Merkeze bağlı uzak mahallelerimizde kar kalınlığı, 20 santimetre ile başlayıp 1.5 metreye kadar ulaştı. Bu da ulaşımı aksatıyordu. Ekiplerimiz büyük fedakarlık göstererek ciddi bir çalışmayla kar yağışından itibaren yol temizleme faaliyetine başladı. Şu an aynı anda 8 ayrı ekip tarafından 15 ayrı bölgede çalışmalar sürüyor. Mahalle içindeki yollarda sıkıntı kalmadı. Toros Dağları eteklerinde bulunan besicilerimizin ahır yollarının açılması için çalışmalarımız devam ediyor." - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:13 Kaynak: İHA
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