Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

10.04.2021 06:49
Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor, System.String[]

Mersin'in yüksek kesimlerinde yer alan Gülnar ilçesinde nisan ayında yağan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Mersin'in yüksek kesimlerinde yer alan Gülnar ilçesinde nisan ayında yağan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

İlçede hava sıcaklığının azalmasıyla birlikte gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabahın ilk saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetre, yayla mahallelerinde ise 20 santimetre ölçüldü.

Kar yağışıyla Gülnar ilçesi ve yayla mahalleleri beyaza büründü.

Hisarcık, Gülnar, Mersin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Lille, deplasmanda Metz'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup etti Lille, deplasmanda Metz'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup etti Amirallerin bildirisiyle ilgili bomba iddiayı Kılıçdaroğlu da dile getirdi: Metni değiştiren kişiyi bulsunlar Amirallerin bildirisiyle ilgili bomba iddiayı Kılıçdaroğlu da dile getirdi: Metni değiştiren kişiyi bulsunlar 90'lı yıllarda 10 yıldan fazla hapis yattı! İşte operasyon düzenlenen Sedat Peker'in suç karnesi 90'lı yıllarda 10 yıldan fazla hapis yattı! İşte operasyon düzenlenen Sedat Peker'in suç karnesi Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın İngiltere'yi yasa boğan ölümün haberini veren spiker gözyaşlarına boğuldu İngiltere'yi yasa boğan ölümün haberini veren spiker gözyaşlarına boğuldu Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Ramazan bayramı için tatil planı yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber Ramazan bayramı için tatil planı yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber         
07:37
Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi         
01:51
Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım         
23:59
Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'ye 4 milyonluk sürpriz! Sevinçten havalara uçtu Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'ye 4 milyonluk sürpriz! Sevinçten havalara uçtu         
22:09
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü         
17:39
Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu         
16:06
Doğumdan 5 gün sonra koronavirüse yakalanan Ezo Sunal yaşadıklarını anlattı Doğumdan 5 gün sonra koronavirüse yakalanan Ezo Sunal yaşadıklarını anlattı         
15:35
ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir         
15:21
Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var         
14:15
İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor         
14:15
Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü         
12:40
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı         
10:10
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 08:16:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei