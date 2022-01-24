Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

MERSİN Mersin'in Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı etkili olurken, Mersin Büyükşehir ve Silifke Belediyesi ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma yayla mahallelerine zincirsiz ve kar lastiği olmayanlara geçit vermiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı ekipler ile Silifke Belediyesine ait ekipler karla kaplı yüksek kesimlerde vatandaşların mağdur olmaması için kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Meteorolojinin hava tahminlerine göre kar yağışı beklenen bölgelerde teyakkuzda bekleyen ekipler, Kıca, Çatak, Mara, Kızılgeçit, Uzuncaburç, Yeğenli, Şahmurlu, Kavak, Çatak, Canbazlı, Seydili, Örenköy, Tekiralanı, Sömek, Çaltıbozkır ve Uzuncaburç Mahallelerinde yürüttüğü karla mücadele çalışmaları kapsamında yol açma, tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

30 kişilik ekip greyder, kazıcı yükleyici iş makineleri, arazi araçları ve kar küreme araçlarıyla ana arterler başta olmak üzere yollarda kapanma ve buzlanma olmaması için etkin bir çalışma gerçekleştirdi. Bazı mahallelerde ise elektrik direkleri ve telleri yoğun kar yağışı nedeniyle devrildi.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar ve sağanak yağış Silifke'nin yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Şehir merkezi ve ilçelerde kuvvetli sağanak yağış etkili olurken, 600 rakım üstündeki bölgelerde ise kar lapa lapa yağdı. Silifke İlçesi başta olmak üzere çevreden birçok kişi kar yağışının yoğun olduğu Uzuncaburç mevkiine giderek karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar hem kar topu oynadı hem de küçük de olsa ilk kardan adamlarını yaptı.

Jandarmanın yüksek kesimlere gitmek için yola çıkan vatandaşların araçlarında zincir ve kar lastiği olmayanları geri gönderdiğini belirten Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Arslan, "Akşam karda mahsur kalan vatandaşlarımızın imdadına yetiştik. Akşamdan beri yolda kalıp arabalarında yatan vatandaşlarımızı kurtardık. Kar ve tipiden dolayı bölgemiz çok sıkıntılı süreç atlatmaktadır. Silifke Belediyesi olarak 7 Büyük, 3 küçük 10 araçla dağlık bölgemizde çalışmaktadır. Ambulansın giremediği yerlerde iş makinelerimizle girip hasta vatandaşlarımızı alıyoruz. Hayvanları olanlarında imdadına yetişiyoruz" diye konuştu