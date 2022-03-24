Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

24.03.2022 15:56

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Merkezde güneşli havanın etkili olduğu ilçede, yüksek rakımdaki Alibeyli, Kızılen, Sarıkaya, Aydınlar, Köseli ve Toros mahallelerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Kısa sürede etkisini artıran kar nedeniyle yol kenarlarını ve ağaçlık alanları beyaz örtü kapladı.

Trafik ekipleri, yola çıkacak sürücülere kar lastiği ve zincir kullanmaları uyarısında bulundu.

Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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