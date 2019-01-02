Mersin'in Yüksek Kesimlerinde Kardan Kapanan Köy Yolları Açılıyor
1 saat önce
Mersin'in yüksek kesimlerinde kardan kapanan köy yolları açılıyor Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde kardan kapanan köy yollarında karla mücadele başlatıldıMERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Mersin
'in yüksek kesimlerinde kardan kapanan köy yolları açılıyor Erdemli
ilçesinin yüksek kesimlerinde kardan kapanan köy yollarında karla mücadele başlatıldı
MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kapanan köy yollarının açılması için Mersin Büyükşehir Belediyesi
karla mücadele ekiplerinin çalışmasının sürdüğü bildirildi.
İlçede 1200 rakımının üstündeki yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar, yol üzerinde yaklaşık 30 santimetreye kadar yükseldi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kardan kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Aydınlar, Küçüksorgun, Tozlu, Toros ve Güzeloluk
köylerinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:15 Kaynak: İHA
Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi
Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
Uraz Kaygılaroğlu'nun Milli Piyango Biletine İkramiye İsabet Etti