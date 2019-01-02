Son Dakika Haberleri: Mersin'in Yüksek Kesimlerinde Kardan Kapanan Köy Yolları Açılıyor

Mersin'in Yüksek Kesimlerinde Kardan Kapanan Köy Yolları Açılıyor

1 saat önce

Mersin'in yüksek kesimlerinde kardan kapanan köy yolları açılıyor Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde kardan kapanan köy yollarında karla mücadele başlatıldıMERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Mersin'in yüksek kesimlerinde kardan kapanan köy yolları açılıyor
Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde kardan kapanan köy yollarında karla mücadele başlatıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kapanan köy yollarının açılması için Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmasının sürdüğü bildirildi.
İlçede 1200 rakımının üstündeki yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar, yol üzerinde yaklaşık 30 santimetreye kadar yükseldi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kardan kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Aydınlar, Küçüksorgun, Tozlu, Toros ve Güzeloluk köylerinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:15 Kaynak: İHA

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