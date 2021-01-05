Mersin İnternet Gazetecileri Derneği kuruldu - Son Dakika

Mersin İnternet Gazetecileri Derneği kuruldu

05.01.2021 12:40
Mersin İnternet Gazetecileri Derneği kuruldu, System.String[]

Mersin'de gazeteci Vahap Şehitoğlu başkanlığında Mersin İnternet Gazetecileri Derneği kurularak faaliyetlerine başladı.

Mersin'de gazeteci Vahap Şehitoğlu başkanlığında Mersin İnternet Gazetecileri Derneği kurularak faaliyetlerine başladı.

Dernek yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Alanında Atatürk Anıtı ve Atatürk Parkı içerisindeki Uğur Mumcu Anıtını ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu. Derneğin kuruluşuyla ilgili bilgi veren Kurucu Başkan Vahap Şehitoğlu, Türk medyası gibi Mersin medyasının da önemli bir değişim süreci yaşadığını söyledi.

Bu değişime ayak uyduran, gelişmeleri yakından takip eden Mersin medyasının da bünyesinde yetişen profesyonel kadrolar aracılığı ile internet gazeteciği halkasını büyütüp, çoğalttığını vurgulayan Şehitoğlu, "Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde Türkiye genelinde internet gazeteciliği yasal statüye kavuşacaktır. Bu nedenle Mersinli internet gazetecilerinin korunması ve bu mecranın amacı dışına taşmaması için tüm internet haber sitelerimizde çalışan ve çalıştıranları bir çatı altında toplamak zorunlu olmuştur" dedi.

Mersin'in deneyimli gazetecileri olarak, hızla gelişen bu ortamda meslektaşlarının zaman ve hak kaybına uğramaması için, mesleğe yakışan Mersin İnternet Gazeteciler Derneği'ni resmi olarak kurduklarını kaydeden Şehitoğlu, "Derneğimiz, Mersin'de faaliyet gösteren internet haber sitelerinde, internet alanlarında gazetecilik niteliğindeki görevlerde çalışanları ve çalıştıranları ile kuruluşların basın ve halkla ilişkiler bölümlerinde internet alanlarında gazetecilik niteliğindeki görevlerde çalışanları bir araya toplamak, mesleki ve sosyal haklarını korumak, geliştirmek, meslek ilkelerini savunmak, insan haklarının korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği ulusal, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün tam olarak gerçekleşmesini sağlamak, bu alanda gazetecilik mesleğinin özel amaç ve çıkarlara alet edilmesini engellemek amacı ile kurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Şehitoğlu, yönetim kurulunun, derneğinin yapılması gereken tüm işlemleri ve yerleşim aşamalarını tamamen bitirdikten kısa süre sonra 1. olağan kongresini, derneğe katılacak yeni üyelerle birlikte yapacağını da sözlerine ekledi. - MERSİN

Mersin İnternet Gazetecileri Derneği kuruldu

Atatürk Anıtı, Cumhuriyet, İnternet, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin İnternet Gazetecileri Derneği kuruldu - Son Dakika


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