Mersin intiharı önlemek isteyen polis bıçaklandı - Son Dakika
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Mersin intiharı önlemek isteyen polis bıçaklandı

7 saat önce

İntiharı önlemek isteyen polis bıçaklandıMERSİN'de polis memuru Mehmet Ali Çetin, cadde ortasında elinde bıçakla intihar etmek isteyen Ali Çelebili'yi(19) engellemek isterken bacağından bıçaklandı.

İntiharı önlemek isteyen polis bıçaklandı

MERSİN'de polis memuru Mehmet Ali Çetin, cadde ortasında elinde bıçakla intihar etmek isteyen Ali Çelebili'yi(19) engellemek isterken bacağından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Çetin'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Arda Çelebili, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ikna çabaları sonuç vermeyince polis memuru Mehmet Ali Çetin, Çelebili'ye müdahale etmek istedi. Ancak bu sırada bacağından bıçaklanarak, yaralandı.

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve ameliyat edilen polis memurunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Mersin intiharı önlemek isteyen polis bıçaklandı

Ali Çetin, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:18 Kaynak: DHA
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