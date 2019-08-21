Son Dakika Haberleri: MERSİN IRMAĞIN SUYU YÜKSELİNCE MAHSUR KALAN PİKNİKÇİLERİ İTFAİYE KURTARDI
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MERSİN IRMAĞIN SUYU YÜKSELİNCE MAHSUR KALAN PİKNİKÇİLERİ İTFAİYE KURTARDI

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik için Keşbükü Irmağı'nın karşı kıyısına geçen 5 kişi, suyun yükselmesi nedeniyle bulundukları yerde mahsur kaldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik için Keşbükü Irmağı'nın karşı kıyısına geçen 5 kişi, suyun yükselmesi nedeniyle bulundukları yerde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, ırmağın iki yakasına bağlanan halat yardımıyla aileyi kurtardı.
Olay, dün akşam saatlerinde Keşbükü Irmağı'na da ismini veren Keşbükü Mahallesi'nde meydana geldi. Hamdi Süver, ailesinden 4 kişi ile bölgeye gelip piknik yapmak için ırmağın karşı kıyısına geçti. Bir müddet eğlenen aile, geri dönüşte ise bölgedeki bir barajın kapaklarını açması nedeniyle debisi yükselen ırmağı geçemedi.
Çevredeki vatandaşlar ve ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, ırmağın iki yakasına bağlanan halat yardımı ile aileyi kurtardı.
İtfaiye, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:44 Kaynak: DHA
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