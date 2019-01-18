Mersin İşkur, 2019'da Bin Kişiye Girişimcilik Eğitimi Verecek

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ve Mardinli Girişimci İş İnsanları Derneği arasında girişimcilik eğitimlerine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ve Mardinli Girişimci İş İnsanları Derneği arasında girişimcilik eğitimlerine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Mersin İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu, 2019 yılında toplam bin kişiye girişimcilik eğitimi vereceklerini belirtti.



Mardinli Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Bilal Orak, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Mersin İŞKUR Müdürü Mustafa Kutlu'yu ziyaret etti. Ziyarette, Kutlu ve Orak tarafından Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Protokolü imzalandı.



Dernek Başkanı Orak, imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, İŞKUR'un son dönemlerde özellikle iş arayan ve işverenlere yönelik program ve teşviklerinin öneminin altını çizerek gerçekleşecek olan işbirliğinden memnuniyetini dile getirdi



Mersin İŞKUR Müdürü Kutlu ise 17 Ocak 2019 tarihinde imzalanan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi protokolü ile 2019 yılında toplam bin kişiyi girişimcilik eğitiminden geçireceklerini ifade etti. Önümüzdeki süreçte başlayacak programların kendi işini kurmak isteyenler açısından büyük fırsat olduğunu vurgulayan Kutlu, İŞKUR olarak istihdamı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. - MERSİN

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