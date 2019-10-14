Mersin İŞKUR'dan, öğrencilere meslek seçiminde test uygulaması

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Mesleki Yönelim Test Bataryası ile öğrencileri doğru mesleğe yönlendirmeyi hedefliyor. İnternet üzerinden kullanıma açılan uygulama, Hacı Sabancı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerine uygulandı.



Mersin İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, ortaöğretim öğrencilerine bölüm seçme veya bölüm değiştirme aşamasında uygulanan Mesleki Yönelim Test Bataryası ile öğrencilerin doğru mesleğe yönlendirilerek iş gücü piyasasına daha verimli ve işini severek yapan bireyler kazandırılması hedefleniyor. Bu çerçevede, Hacı Sabancı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerine Mesleki Yönelim Test Bataryası uygulandı.



Mersin İŞKUR İl Müdürü Vekili Halil Bozkurt, konuya ilişkin açıklamasında, Mesleki Yönelim Test Bataryasının, başvuru yapan adayların iş gücü profilini belirlemek, iş gücü piyasasına katılımını sağlamak ve mesleki eğitim planlaması yaparak adayların doğru işe yerleştirilmesi, doğru mesleki kurslara yönlendirilmesi ve meslek seçim aşamasındaki öğrencilere yardımcı olmak amacıyla kullanıldığını belirtti. Mesleki Yönelim Test Bataryasının Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri ve hizmet merkezlerinin yanı sıra internet üzerinden de kullanıma açıldığını ifade eden Bozkurt, hangi mesleğe uygun olduğunu merak eden öğrencilerin, Mesleki Yönelim Test Bataryasına, kuruma gitmek zorunda kalmadan İŞKUR İnternet Şubesi üzerinden veya mytb.iskur.gov.tr adresinden erişebileceklerini kaydetti. Bozkurt, bilimsel açıdan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış genel yetenek, mesleki eğilim ve mesleki kişilik testlerinden oluşan bataryanın uygulamasının 45 dakika ile 1 saat sürdüğünü dile getirdi. Bozkurt, öğrencilerin uyguladıkları batarya sonuçlarını görüntüleyebilmeleri ve sonuçları yorumlayabilmeleri için İş ve Meslek Danışmanlarından mesleki danışmanlık hizmeti almak üzere İŞKUR'a gitmeleri gerektiğini bildirdi. - MERSİN