Son Dakika Haberleri: Mersin İŞKUR, gençlere yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor
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Mersin İŞKUR, gençlere yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor

1 saat önce

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, gençlere hem iş deneyimi kazanabilecekleri hem de günlük ücret alabilecekleri 'İşbaşı Eğitim Programı'na devam ediyor.

Mersin İŞKUR, gençlere yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]
Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, gençlere hem iş deneyimi kazanabilecekleri hem de günlük ücret alabilecekleri 'İşbaşı Eğitim Programı'na devam ediyor. Bu çerçevede, gençlere çeşitli fırsatlar sunuluyor.

Mersin İŞKUR, İşbaşı Eğitim Programıyla gençlere ve dezavantajlı gruplara yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Gençlerin, kadınların, engellilerin ve dezavantajlı grupların iş gücü piyasasını tanımalarını sağlayan ve bir iş yerinde iş başında çalışarak teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı sunan İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 75 genç, İŞKUR ve bir zincir market arasında imzalanan protokolle işbaşı yaptı.

Mersin İŞKUR İl Müdür Vekili Halil Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, iş hayatında tecrübe kazanmak isteyenlerin, en az 2 sigortalı çalışanı olan özel sektör iş yerlerinden hizmet sektöründe olanlarda 3 aya; imalat, bilişim sektöründe olanlarda 6 aya; geleceğin mesleklerinde 9 aya kadar işbaşı eğitim programından yararlanabilecekleri belirtti. Bozkurt ayrıca, staj boyunca günlük 77,70 lira ücret, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası primlerinin İŞKUR tarafından karşılandığını ifade etti. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:33 Kaynak: İHA
Mersin, İŞKUR, Güncel
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