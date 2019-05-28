Son Dakika Haberleri: Mersin İşkur öğrencileri iş hayatına hazırlıyor
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Mersin İşkur öğrencileri iş hayatına hazırlıyor

2 saat önce

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Mersin Üniversitesi arasındaki işbirliği, iş kulübü eğitimleriyle devam ediyor.

Mersin İşkur öğrencileri iş hayatına hazırlıyor, System.String[]
Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Mersin Üniversitesi arasındaki işbirliği, iş kulübü eğitimleriyle devam ediyor.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, Mersin Üniversitesi son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen iş kulübü eğitimlerine katılan öğrencilere, İl Müdür Vekili Halil Bozkurt ve Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Süleyman Değirmen tarafından sertifikaları verildi.

Kulüp eğitimlerinde öğrencilere CV ve mülakat teknikleri, iş arama kanalları, kendini tanıma, mülakat simülasyonları, iletişim becerileri, beden dili gibi konularda uzmanlar tarafından ücretsiz uygulamalı eğitimler verildi.

İŞKUR İl Müdür Vekili Bozkurt, iş kulübü çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. İşsizlikle mücadele çerçevesinde dezavantajlı grupların istihdama katılması amacıyla iş kulübünün çalışmalarıyla çözüm ortağı olduğunu, kadınların, engellilerin, iş gücü piyasasından uzak kalmış vatandaşların, gençlerin işe girişlerinin önündeki engelleri kaldırmak üzere kişiye özgü çözümler sunduğunu ve katılımcıların iş hayatına bir adım önde hazırlandığını söyledi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:16 Kaynak: İHA
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