Mersin İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programı ile 20 kişiye işbaşı yaptırdı

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünün, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında bir konfeksiyon firması ile imzaladığı protokol kapsamında 20 kişi işbaşı yaptı.



Mersin İŞKUR, İşbaşı Eğitim Programıyla gençlere ve dezavantajlı gruplara yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Mersin İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlerin, kadınların, engellilerin ve dezavantajlı grupların iş gücü piyasasını tanımalarını sağlayan ve bir iş yerinde iş başında çalışarak teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı sunan İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 20 kişi İŞKUR ve bir konfeksiyon firması arasında imzalanan protokolle işbaşı yaptı.



Mersin İŞKUR İl Müdürü Vekili Halil Bozkurt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iş hayatında tecrübe kazanmak isteyenlerin en az 2 sigortalı çalışanı olan özel sektör iş yerlerinden hizmet sektöründe olanlarda 3 aya, imalat, bilişim sektöründe olanlarda 6 aya, geleceğin mesleklerinde 9 aya kadar işbaşı eğitim programından yararlanabileceklerini belirtti. Bozkurt, staj boyunca günlük 77,70 lira ücret, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası primlerinin İŞKUR tarafından karşılandığını da ifade etti. - MERSİN