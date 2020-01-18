Mersin İŞKUR, veli toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Mersin İŞKUR, veli toplantısı düzenledi

7 saat önce

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), engelli hizmetleri, meslek seçimi ve EKPSS konularında öğrenci velilerini bilgilendirdiği seminer düzenledi.

Mersin İŞKUR, veli toplantısı düzenledi, System.String[]

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), engelli hizmetleri, meslek seçimi ve EKPSS konularında öğrenci velilerini bilgilendirdiği seminer düzenledi.


Mersin İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, kurum öğrenci velilerine yönelik çalışmalarına, Mersin Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulu öğrenci velilerine İŞKUR bünyesinde verilen engelli hizmetleri ve EKPSS konusunda verdiği seminerlerle devam ediyor. Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü Meslek Danışmanları tarafından öğrenci velilerine yönelik olarak düzenlenen seminerle engelli öğrencilerin ve öğrenci velilerinin İŞKUR'un hizmetlerinden daha fazla yararlanmaları, özel sektör ve kamudaki iş olanaklarına erişebilirliklerinin arttırılması hedefleniyor.


İŞKUR'un düzenlediği veli toplantılarına ilişkin bilgi veren Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Halil Bozkurt, işsizlikle mücadele çerçevesinde dezavantajlı grupların istihdama katılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını bildirdi. İŞKUR'un çalışmalarıyla iş arayanlara yol gösterdiğini, kadınların, engellilerin, iş gücü piyasasından uzak kalmış vatandaşların, gençlerin işe girişlerinin önündeki engelleri kaldırmak üzere kişiye özgü çözümler sunduğunu belirten Bozkurt, veli toplantılarıyla meslek seçimi aşamasındaki öğrenci velilerinin de meslek seçiminin önemi hakkında bilgilendirildiğini ifade etti. Bozkurt, engellilere yönelik desteklerinin kurum olarak artarak devam edeceğini kaydetti. - MERSİN

Çankaya, Mersin, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:57 Kaynak: İHA
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