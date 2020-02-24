Mersin istinat duvarı yurdun üzerine devrildi, öğrenciler tahliye edildi - ek görüntü dökümüyle - Son Dakika

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Mersin istinat duvarı yurdun üzerine devrildi, öğrenciler tahliye edildi - ek görüntü dökümüyle
6 saat önce
İstinat duvarı yurdun üzerine devrildi, öğrenciler tahliye edildi - EK.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:18 Kaynak: DHA
İstinat duvarı yurdun üzerine devrildi, öğrenciler tahliye edildi - EK
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