Mersin istinat duvarı yurdun üzerine devrildi, öğrenciler tahliye edildi - ek görüntü dökümüyle - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin istinat duvarı yurdun üzerine devrildi, öğrenciler tahliye edildi - ek görüntü dökümüyle - Son Dakika

Mersin istinat duvarı yurdun üzerine devrildi, öğrenciler tahliye edildi - ek görüntü dökümüyle

6 saat önce

İstinat duvarı yurdun üzerine devrildi, öğrenciler tahliye edildi - EK.

İstinat duvarı yurdun üzerine devrildi, öğrenciler tahliye edildi - EK

Mersin istinat duvarı yurdun üzerine devrildi, öğrenciler tahliye edildi - ek görüntü dökümüyle

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:18 Kaynak: DHA
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