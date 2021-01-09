Mersin itfaiyesi 2020 yılında 16 bin 987 görev icra etti - Son Dakika

Mersin itfaiyesi 2020 yılında 16 bin 987 görev icra etti

09.01.2021 11:54
Mersin itfaiyesi 2020 yılında 16 bin 987 görev icra etti, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının, 2020 yılında 16 bin 987 görevi yerine getirdiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının, 2020 yılında 16 bin 987 görevi yerine getirdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı 96 araç, 596 personel ve 30 hizmet noktasıyla 2020 yılında da görevini yerine getirdi. İtfaiyenin 2020 yılında tamamladığı 16 bin 987 görevin 6 bin 980'i yangın müdahalesi, 4 bin 586'sı kurtarma operasyonu, bin 217'si eğitim ve tatbikatlar olurken, 4 bin 204'ünü ise iş yeri uygunluk raporu, proje onayı ve binaların yangın söndürme yönünden kulanım izni görevi oluşturdu. Şubat ayında 514 yangın ve kurtarma olayına müdahale edilirken, ağustos ayında ise bu rakam bin 289'u buldu.

Elazığ ve İzmir depremlerinde de Mersin itfaiyesi görev aldı

24 Ocak 2020 akşamı meydana gelen Elazığ depreminin de ilk saatlerinde bölgeye ulaşan itfaiye personeli, 11 personelden oluşan ekip, 2 canlı arama-kurtarma köpeği ve 3 araçla arama kurtarma çalışmalarına katıldı. 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremde ise 4 araç, 2 K9 arama kurtarma köpeği ve gerekli ekipmanlardan oluşan 15 kişilik ekip, İzmir'de de arama kurtarma çalışmalarında görev aldı.

Büyükşehir itfaiyesi ekipleri, eylül ve ekim aylarında Hatay'da çıkan orman yangınlarına da 4 araç ve 11 kişi ile müdahale bulundu.

2021'de ATA Eğitim Merkezi kuruluyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İtfaiye Haftası'nın 96. yıl dönümünde itfaiye personelini ağırlayarak, ATA Eğitim Merkezini kuracaklarını açıklamıştı. Başkan Seçer, hazırlıklarda sona gelindiğini belirterek, "Burada hem kendi personelimizi hem dışarıdan kamu kurum ve kuruluşlarından, hatta özel sektörden de personelleri eğitebileceğiz" demişti. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de 9'ncu olacak olan ATA Eğitim Merkezini 2021 yılında 8.5 dönüm üzerine kuracak.

Ayrıca 2021 yılında 2 personel, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde arama kurtarma köpeği eğitici kursu ve iz takip köpeği kursu eğitimi alacak. - MERSİN

Mersin itfaiyesi 2020 yılında 16 bin 987 görev icra etti
Mersin itfaiyesi 2020 yılında 16 bin 987 görev icra etti
Mersin itfaiyesi 2020 yılında 16 bin 987 görev icra etti
Mersin itfaiyesi 2020 yılında 16 bin 987 görev icra etti

Büyükşehir Belediyesi, Arama Kurtarma, İtfaiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin itfaiyesi 2020 yılında 16 bin 987 görev icra etti - Son Dakika


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