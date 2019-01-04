Mersin Jandarmadan Tefecilere Operasyon

Jandarmadan tefecilere operasyon Mersin
'in Anamur
ve Bozyazı
ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddia edilen 5 kişi, 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu jandarma tarafından yakalandı.Zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde günlük, aylık ve yıllık yüzde 20-70 oranlarında belirsiz faiz oranlarıyla vatandaşlara para verenlerin olduğu bilgisini aldı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Anamar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon yaptı. Operasyon sonucunda yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takipte tüm faaliyetleri delillendirilen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılara ait 5 ev ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda ise 15 adet 235 bin lira değerinde senet, 78 bin 500 lira değerinde 15 adet ödeme dekontu, 8 110 bin lira tutarında çek, biri imzalı 9 adet boş senet, 7 alacak verecek ajandası ile 5 defter, 5 cep telefonu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, bin 818 mermi ve 37 bin 570 lira para ele geçirildi.
Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan zanlılar yoğun güvenlik önlemi altında mahkemeye çıkartıldı. Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
GÖRÜN DÖKÜMÜ
--------------
Jandarma araçları çıkarken
Evin önünde bekleyen askerler
Evde arama yapılırken
Jandarma köpeği arama yaparken
Zanlılar adliyeye getirilirken
(BOYUT; 59 mb) (SÜRE30 saniye)
Haber-Kamera MERSİN, (DHA
)
(Tür: Yurt)