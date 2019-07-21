Son Dakika Haberleri: MERSİN Kablo ve sayaç hırsızlığına 2 tutuklama
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MERSİN Kablo ve sayaç hırsızlığına 2 tutuklama

1 saat önce

Kablo ve sayaç hırsızlığına 2 tutuklamaMersin'de inşaatlardan su sayacı ve aydınlatma kablolarını çalan 2 kişi tutuklandı.

Kablo ve sayaç hırsızlığına 2 tutuklama
Mersin'de inşaatlardan su sayacı ve aydınlatma kablolarını çalan 2 kişi tutuklandı.
Kent merkezinde asayiş uygulaması yapan polis, kontrol için durdurduğu bir otomobilde arama yaptı. Araçta 17 adet su sayacı, demir kesme makası, anahtar gibi malzemeler bulan polis, A.K. ve M.R.G.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sayaçları İnönü Mahallesinde boş binadan çaldıklarını itiraf etti. Ayrıca şüpheliler, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'nde Toroslar Dağıtım A.Ş'ye ait aydınlatma kablolarını çaldıklarını söyledi. Olayın olduğu bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen polis, zanlıların hırsızlık anları da ortaya çıkardı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MERSİN Kablo ve sayaç hırsızlığına 2 tutuklama
Mersin, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:30 Kaynak: DHA
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