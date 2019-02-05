Mersin Kaçakçılara 4 Milyon TL'lik Darbe

Mersin'de polis yaptığı operasyonda sigara kaçakçılarına büyük darbe vurdu.

Mersin'de polis yaptığı operasyonda sigara kaçakçılarına büyük darbe vurdu. 4 kişinin yakalanarak gözaltına aldığı operasyonda ele geçirilenlen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu ortaya çıktı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir depoya baskın yaptı. Operasyonda, 20 milyon 100 bin adet TAPDK bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı makaron, 9 milyon 420 bin adet üzerinde mükerrer olarak kullanılmış TAPDK Bandrolü bulunan makaron, 2 milyon 500 adet adet yırtılmış, kullanılmış, tekrar piyasaya sürmek için ayrılmış TAPDK bandrolü, 115 ton kıyılmış ve kıyıma hazır tütün 2 ton 500 kilo yaprak tütün ele geçirildi. Ele geçen malzemelerin piyasa değerinin 4 milyon TL olduğu açıklandı. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden M.İ. tutuklanarak cezaevine konulurken diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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