Mersin kaderine terk edilen 'masum'a sahip çıktılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin kaderine terk edilen 'masum'a sahip çıktılar - Son Dakika

Mersin kaderine terk edilen 'masum'a sahip çıktılar

6 saat önce

Kaderine terk edilen 'Masum'a sahip çıktılarMersin'de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Müftü Deresi'nin yakınlarında hasta ve bitkin şekilde kaderine terk edilen sahipsiz ata sahip çıktı.

Kaderine terk edilen 'Masum'a sahip çıktılar

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Müftü Deresi'nin yakınlarında hasta ve bitkin şekilde kaderine terk edilen sahipsiz ata sahip çıktı. 'Masum' adı verilen at, Tarsus Hayvan Parkı'na götürülerek tedaviye alındı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahipsiz bir atın, Müftü Deresi yakınlarında hasta ve bitkin düştüğü ihbarını aldı. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, İtfaiye Dairesi ve Fen İşleri Dairesi ekipleri, Piri Reis Mahallesi sınırları içerinde yer alan bölgeye kısa süre içinde ulaştı. Atın, açlıktan ölmek üzere olduğu, bu nedenle hasta ve bitkin düştüğü belirlendi. Ata, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri gelene kadar atın başında bekleyen vatandaşlar, aç ve susuz olan ata, ekmek, ot ve su verdi.

ADINI 'MASUM' KOYDULAR

'Masum' adı verilen at, Tarsus Hayvan Parkı'na götürülerek tedaviye alındı. İlk müdahalede hayvanın yaşlı olması nedeniyle kas ve kemik sisteminde yetersiz beslenmeden kaynaklanan güçsüzlük tespit edildi ve deformasyona bağlı olarak ayağa kalkamadığı görüldü. Kalça bölgesine ısıtıcı krem uygulandı. Ağrı kesici, vitamin, antibiyotik ve serum verilen 'Masum'un tedavisinin, nakledildiği Tarsus Hayvan Parkı'nda devam edeceği kaydedildi.

'GÜÇSÜZ DÜŞMÜŞ'

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde biyolog ve veteriner sağlık teknikeri olarak görev yapan Altay Atlı, Müftü Deresi yakınlarında bulunan ata ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, "Hayvan ambulansımızla acil bir şekilde olay yerine geldik. Hayvanın ayağının kırık olduğu bilgisi verilmişti. Yaptığımız incelemelerde ve muayenede kırığının olmadığı, Hayvanın aşırı derecede yaşlı ve zayıf olduğunu yetersiz beslenme nedeniyle kas ve sinir sisteminde güçsüzlük ve deformasyona bağlı olarak ayağa kalkamadığını tespit ettik. Öncelikle ihbarı veren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz gelene kadar hayvanla hem ilgilenmişler hem de önüne yemek ve su koymuşlar. Biz geldiğimizde hayvan yemeğini, suyunu yiyor ve içiyordu" dedi.

TEDAVİSİ SÜRECEK

Öncelikle hayvanın kalça bölgesine müdahale ettiklerini ifade eden Atlı, şunları söyledi:

"Ağrı kesici ve ısıtıcı kremlerle o bölgeyi masaj yaparak yumuşattık. Daha sonrasında hayvanda aşırı zayıflık olduğu için kendine gelmesi için vitamin ve ağrı kesici uyguladık. Serum yaptık. Tüm bunları alan hayvan biraz kendini toparladı. Çeşitli yerlerinde yaralar tespit ettik. Büyük ihtimalle yıllarca at arabasında kullanılmış. Uzun süre insanlara hizmet etmiş bir hayvan. Yaralarına müdahale ettik. Bir antibiyotik uyguladık. Arkadaşlarımızın da yardımıyla hayvanı ayağa kaldırdık. Yürürken hafif bir sekmeye uğruyor. Bunu daha sonrasında tedaviye alacağız. Tarsus Hayvan Parkımıza götüreceğiz. Orada veteriner arkadaşlarımız tedavilerini devam ettirecek."

Mersin kaderine terk edilen 'masum'a sahip çıktılar

Mersin, Müftü, Masum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doberman cinsi köpek "Bobo" ameliyat edilmezse göremeyecek
9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi Öldürülen doktorun hayat hikayesiyle ilgili acı gerçekler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:35 Deny Harmash Çaykur Rizespor'da - Son Dakika
20:32 Demirci CHP'de Melih Kuru, yeniden başkanlığa seçildi - Son Dakika
20:32 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
20:30 Malatya'da 103 mahalle yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
20:30 Park halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika
20:10 9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi - Son Dakika
20:03 Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 20:40:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin kaderine terk edilen 'masum'a sahip çıktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]