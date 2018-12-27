Mersin Kadın Çiftçi, Biber Yetiştirerek Evini Geçindiriyor
1 saat önce
Mersin'de 58 yaşındaki Elif Yıldırım, ilerleyen yaşına rağmen geçimini çiftçilik yaparak sürdürüyor.
Mersin
'de 58 yaşındaki Elif Yıldırım
, ilerleyen yaşına rağmen geçimini çiftçilik yaparak sürdürüyor. Tarlasındaki biberleri özenle hasat eden ve pazarda tüketici ile buluşturan Yıldırım, kazandığı para ile hem evinin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de çalışamayan 60 yaşındaki eşi Yusuf Yıldırım'a bakıyor.
Yaşamını merkez Mezitli
ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde, düşme sonucu çalışamaz hale gelen eşi ile birlikte sürdüren Elif Yıldırım, her sabah 06.00'da uyandıktan sonra evine yaklaşık 500 metre mesafedeki tarlasına gidiyor. Yıldırım, dönemine göre gözü gibi baktığı meyve-sebzelerin budama, sulama, ilaçlama ve hasadını yapıyor. Bel fıtığından ameliyat olmasına rağmen çalışma temposunu düşürmeyen Yıldırım, tarladan arta kalan zamanlarını ev işlerine ayırıyor. Zaman zaman torunlarına da bakan 3 çocuk annesi çiftçi, hasat ettiği ürünlerin pazardaki satışından elde ettiği para ile hem sigorta primlerini ödüyor hem de kendisinin ve eşinin ihtiyaçlarını karşılıyor.
'EVİN İÇİ SIKIYOR'
Bel fıtığı rahatsızlığı nedeni ile ameliyat olduktan sonra eskisi gibi dinç olmadığını ama çalışmayı sürdürdüğünü anlatan Elif Yıldırım, 2-3 tane ineğim vardı. Sırtımda 4 kilometre ot çektim. Bu sürede bel fıtığı olmuşum, ameliyat oldum. 3 gün hastanede kaldım. Eve geldim, 1 hafta da evde kaldım, ikinci hafta pazar geri döndüm. Mecbursun, çalışmazsan ekmek yok. Bir emeklilik yok. Emeklilik olsa, '1-2 ay dinlenebilirim' dersin. Olmadığından dolayı çalışıyorum. Yine ağrıyor sırtım. Önceki düzenim yok ama yine de çalışıyorum gücümün yettiği, elimden geldiği kadar. Evin içi sıkıyor diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:33 Kaynak: DHA
15 Yaşındaki Çocuk, Emekli Öğretmeni Öldürüp Cesetle Birlikte Video Çekti
Miley Cyrus, 10 Yıllık Oyuncu Sevgilisi Liam Hemsworth'le Evlendiğini Instagram'dan Duyurdu!
Sunduğu Ana Haber Programına Ceza Kesilen Fatih Portakal: İzlenirliğimi Artırıyor
Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'deki Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı